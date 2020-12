Mario Götze: Öffentliche Liebeserklärung an seine Frau

Am Nikolaustag feierte Ann-Kathrin Götze ihren 31. Geburtstag. Ihr Mann Mario Götze postete dazu eine Liebeserklärung und ein Familienfoto auf Instagram.

Ann-Kathrin Götze hat am 6. Dezember ihren 31. Geburtstag gefeiert. Dazu gab es auch öffentliche Glückwünsche ihrer kleinen Familie: "Dein Sohn und dein Ehemann sind sehr stolz auf dich", . "Alles Gute zum Geburtstag! Du bist eine großartige Ehefrau und eine wunderschöne und fürsorgliche Mutter."

Dazu postete der Fußballer ein Bild, auf dem er den sechs Monate alten Rome auf dem Arm hat. Seine Frau schmiegt sich mit einem leichten Lächeln an seine Schulter. In den Kommentaren reagiert Ann-Kathrin Götze auf die Glückwünsche: "Danke, mein Liebster." In seinen Instagram-Storys sind zudem noch einige Bilder zu sehen, die das Paar zu verschiedenen Anlässen zeigen. einen mit Luftballons dekorierten Raum - und einen Kuchen in Form einer Zitrone.

Seit 2018 verheiratet

Ann-Kathrin Götze und der Fußballweltmeister von 2014 sind seit Mai 2018 standesamtlich verheiratet. Groß gefeiert wurde ein Jahr später im Juni 2019. Am 5. Juni 2020 kam der gemeinsame Sohn Rome zur Welt.