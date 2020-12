Lewis Hamilton positiv auf Corona getestet

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie sein Team bekannt gab. Der Rennfahrer hat milde Symptome.

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie sein Team bekannt gab. Der Rennfahrer hat milde Symptome.

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (35) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. . In dem Statement heißt es, das Team bedaure, bekannt geben zu müssen, dass Lewis Hamilton positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Er werde beim Sakhir-GP am kommenden Wochenende fehlen.

In der vergangenen Woche sei Hamilton dreimal negativ getestet worden, erklärte der Rennstall weiter. Das letzte negative Testergebnis habe er am Sonntagnachmittag beim Rennen in Bahrain erhalten. Am Montagmorgen habe der Rennfahrer dann allerdings milde Symptome gezeigt. Gleichzeitig habe er erfahren, dass eine Person, mit der er vor seiner Ankunft in Bahrain Kontakt hatte, positiv getestet worden sei. Daraufhin habe Hamilton erneut einen Test gemacht, der ebenfalls positiv war. Das Ergebnis wurde bei einem anschließenden weiteren Test bestätigt. Der Weltmeister hat sich in Quarantäne begeben. Abgesehen von den milden Symptomen sei er fit und wohlauf. Wer für ihn im kommenden Rennen startet, ist noch nicht bekannt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt vom Anbieter "twitter". Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden