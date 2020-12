Kai Havertz hatte mit Corona-Infektion schwer zu kämpfen

Fußballstar Kai Havertz hatte sich Anfang November mit dem Coronavirus infiziert und mehrere Wochen damit zu kämpfen, wie sein Trainer nun verriet.

Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz (21) hatte sich Anfang November mit dem Coronavirus infiziert. Chelsea-Trainer Frank Lampard (42) sagte in einer Pressekonferenz, dass Havertz "wirklich starke Symptome" hatte und "eine ganze Weile" kämpfen musste. "Nicht alle Spieler traf es so hart, manche waren symptomfrei", so der Trainer, der Havertz deshalb noch zwei Wochen gab, bevor er wieder spielen durfte.

, dass der Sportler während der Krankheit Fieber und starke Kopf- und Halsschmerzen hatte, nichts mehr schmecken konnte und extrem schlapp war. Der Kicker selbst sagte in einem Interview mit "Sport Bild" vor einigen Wochen über seine Krankheit: "Wichtig ist, dass alle verstehen, dass es kein Spaß ist. Wir sollten da schon aufeinander aufpassen."