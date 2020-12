Großes Feuer wütet auf Familienfarm von Jennifer Lawrence

Die Familienfarm von Hollywood-Star Jennifer Lawrence in Kentucky wurde durch ein Feuer verwüstet. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Feuer auf einer Familienfarm von -Star Jennifer Lawrence (30): Die Farm im US-Bundesstaat Kentucky, auf der im Sommer für gewöhnlich ein Ferienlager stattfindet, ist teilweise abgebrannt. . Demnach sei eine Scheune einem "schrecklichen Feuer" zum Opfer gefallen. Man sei "zutiefst dankbar", dass dabei weder Menschen noch Tiere verletzt wurden. Verloren seien jedoch "Jahre harter Arbeit und Erinnerungen".

Der Feuerwehr von Simpsonville und ihren Kollegen sei man für deren Einsatz sehr dankbar. "Ihr seid wahre Helden", heißt es in dem Beitrag. Viele Menschen aus der Gemeinde hätten sich demnach bereits gemeldet, um ihre Hilfe anzubieten. Man hoffe rechtzeitig alles reparieren und wieder aufbauen zu können, damit auch 2021 wieder ein "sicheres und freudiges" Sommer-Camp stattfinden könne.

Mehr als nur eine Scheune

Laut einem sei jedoch weit mehr als nur eine Scheune abgebrannt. In einer E-Mail habe Lawrences Bruder Blaine an die Eltern junger Camper erklärt, dass sich in dem Gebäude unter anderem ein Büro, eine kleine Wohnung, Stallungen für Pferde, eine Reithalle für Kinder, eine neue Krankenstation und eine Garage mit allerlei Geräten befanden. Glücklicherweise seien keine anderen Bereiche, wie etwa eine weitere Scheune für Tiere und ein Sportplatz, von dem Feuer betroffen.