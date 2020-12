George Clooney hat seit März sein Haus kaum verlassen

George Clooney hat in einem Interview offenbart, dass er mit seiner Familie seit Ausbruch der Corona-Pandemie in seinem Anwesen in Los Angeles sehr zurückgezogen lebt. Sie wollen damit die Gesundheit seines Sohnes schützen.

14. Dezember 2020 - 18:28 Uhr | (jom/spot)

George Clooney will die Gesundheit seines Sohnes schützen. © Serge Rocco/shutterstock.com

George Clooney (59, ) hat über seinen Alltag seit Ausbruch der Corona-Pandemie gesprochen. Seine Familie habe ihr Anwesen in den Hollywood Hills in Los Angeles seit vergangenem März kaum verlassen, erklärte der Schauspieler. Sie wolle damit insbesondere ein Familienmitglied vor einer Corona-Infektion schützen. "Mein Sohn hat Asthma. Sie sagen, es ist nicht so schlimm für junge Leute. Aber wissen wir das? Wir wissen noch nichts über die Langzeitfolgen", sagte Clooney.

Insgesamt sei es ein "Scheißjahr" für alle gewesen. "Es begann schlecht und lief das ganze Jahr über schlecht, bis vor kurzem ... Aber ich bin in einer glücklichen Position", erklärt der Schauspieler. Er lebe in einem geräumigen Anwesen und die Familie könne sich viel draußen im Garten bewegen.

George Clooney ist seit September 2014 mit Juristin Amal Clooney (42) verheiratet. Im Juni 2017 kamen die gemeinsamen Zwillinge Ella und Alexander zur Welt.