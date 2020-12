Country-Superstar Charley Pride stirbt nach Corona-Infektion

Country-Star Charley Pride ist im Alter von 86 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Zahlreiche Prominente trauern um den Sänger.

Country-Legende Charley Pride ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Der Musiker sei am 12. Dezember in Dallas, Texas, an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben, . Der mehrfache Grammy-Gewinner, der durch Hits wie bekannt wurde, war noch am 11. November bei den CMA Awards in Nashville aufgetreten. Ende November sei er ins Krankenhaus eingeliefert worden: "Trotz der unglaublichen Anstrengungen, Fähigkeiten und Sorge seines medizinischen Teams in den letzten Wochen war er nicht in der Lage, das Virus zu besiegen."

Pride hatte 52 Top-Ten-Country-Hits, darunter zahlreiche Nummer-eins-Titel. Seine Karriere begann Mitte der 60er Jahre. Im Jahr 2000 wurde der vielfach ausgezeichnete Musiker in die Country Music Hall of Fame aufgenommen.

"Ein Gentleman, eine Legende"

Zahlreiche Prominente trauern um Pride. , der in Mississippi geborene Sänger sei "ein feiner Gentleman mit einer großartigen Stimme" gewesen. Country-Sängerin : "Es trifft mich so sehr, dass einer meiner liebsten und ältesten Freunde, Charley Pride, verstorben ist. Es ist noch schlimmer zu wissen, dass er an Covid-19 verstorben ist. Was für ein schreckliches, schreckliches Virus. Charley, wir werden dich immer lieben. Ruhe in Frieden. Meine Liebe und Gedanken sind bei seiner Familie und all seinen Fans."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt vom Anbieter "twitter". Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

, dass er den Sänger 1992 in Australien getroffen habe, "um gemeinsam Shows zu spielen": "Ein Gentleman ... Legende und wahrer Wegbereiter". In einem weiteren Tweet schrieb er: "Charley Pride öffnete die Tür für so viele, auch für mich." Und Cyrus fügte hinzu: "Er hat Mauern eingerissen, die teilen sollten."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt vom Anbieter "twitter". Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden