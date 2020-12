Britischer Bestsellerautor John le Carré ist tot

Der britische Schriftsteller John le Carré ist im Alter von 89 Jahren an einer Lungenentzündung verstorben. Le Carré wurde aufgrund seiner Spionageromane rund um den Agenten George Smiley zum Weltbestsellerautor.

Der britische Bestsellerautor John le Carré ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Demnach starb er bereits am Samstag an einer Lungenentzündung. Le Carré hinterlässt seine Frau Jane, mit der er 45 Jahre verheiratet war, vier Söhne, vierzehn Enkelkinder und drei Urenkel.

David Cornwell, so sein bürgerlicher Name, wurde ab den 60er-Jahren wegen seiner zahlreichen Spionageromane zum gefeierten Schriftsteller. Er selbst arbeitete zuvor für die britischen Geheimdienste MI5 und MI6 und ließ seine persönlichen Erfahrungen in die Werke einfließen. Seinen Durchbruch schaffte er mit dem Roman , der bereits im Jahr 1965 verfilmt wurde.

Immer wieder ließ er seinen erdachten Charakter George Smiley als Agenten in seinen Büchern als Protagonisten auftauchen. Seinen bekanntesten Leinwand-Auftritt hatte Smiley, verkörpert von Gary Oldman (62), in dem Film aus dem Jahre 2011. Auch die Vorlage zum gefeierten Thriller mit Philip Seymour Hoffman (1967-2014), Rachel McAdams (42) und Herbert Grönemeyer (64) aus der Feder von le Carré.