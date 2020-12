Ariana Grande: Extremes Luxus-Geschenk für Katy Perrys Tochter

Für die vor drei Monaten geborene Tochter von Katy Perry und Orlando Bloom hat sich Ariana Grande nicht lumpen lassen: Sie schenkte der Kleinen einen Designer-Schneeanzug von Givenchy.

Katy Perry (36, ) verrät, welch kostspieliges Geschenk ihre nun drei Monate alte Tochter von Ariana Grande (27, "Thank U Next") bekommen hat: einen weißen Schneeanzug von Givenchy für 655 Dollar, umgerechnet knapp 540 Euro. zeigt die Sängerin das wertvolle Stück mit der Grußkarte: "Katy und Orlando, Glückwunsch und ich verehre euch beide! Love, Ariana". Als Dankeschön für diese Aufmerksamkeit gibt es ein "ILY" in der Story von Perry - was natürlich "Ich liebe dich" bedeutet.

Ein weißer Designer-Schneeanzug ist vielleicht die Spitze der kostspieligen Geschenke, die das Hollywood-Paar zur Geburt seiner ersten Tochter Daisy Dove Bloom bekommen hat - sicher wissen wir das aber nicht. Zuvor schickte etwa Beyoncé (39, ) ein großes Bouquet aus weißen Rosen und Lilien, während Lionel Richie (71, "Hello") mit einer Flasche Champagner, die in einem weißen Einhorn-Babymantel geliefert wurde, gratulierte.