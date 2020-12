Spotify-Jahresrückblick: Bad Bunny ist meistgestreamter Künstler

Rapper Bad Bunny ist der Künstler, der 2020 laut Spotify auf der Plattform am meisten gestreamt wurde. In Deutschland geht die Pole-Position an Capital Bra.

Es ist wieder so weit: Der Streaming-Anbieter Spotify macht schon Anfang Dezember einen Haken hinter das Musik-Jahr 2020 und verrät: Der aus Puerto Rico stammende Rapper Bad Bunny (26) ist weltweit der meistgestreamte Künstler. Mit liefert er das erfolgreichste Album des Jahres auch gleich mit. Auf Platz eins der international meistgestreamten Songs landete The Weeknd (30) mit seinem . Die meistgestreamteste Künstlerin ist das zweite Jahr in Folge die Singer-Songwriterin Billie Eilish (18, ).

Rap und Hip-Hop dominieren weiter

In Deutschland zeigt sich das gleiche Bild wie im vergangenen Jahr: Rap und Hip-Hop haben die Streaming-Charts weiter fest in ihrer Hand. Angeführt von Capital Bra (26, ) sind die Top-Five der meistgestreamten Künstler allesamt von Rap-Acts belegt. Das meistgestreamte Album ist von Apache 207 (23). The Weeknd staubt auch in Deutschland mit "Blinding Lights" den Titel als meistgestreamter Song ab.

Unter können die vollständigen Bestenlisten im Detail aufgerufen werden. Und für Spotify-Hörer hat der Streaming-Anbieter außerdem einen kleinen Bonus. Zusätzlich zu den allgemeinen Top-Listen stehen ihnen auch wieder ihre persönlichen Jahresrückblicke in der mobilen App zur Verfügung.