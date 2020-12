Justin Bieber kündigt Silvester-Auftritt an

Justin Bieber hält zum Ende des Jahres eine besondere Überraschung für seine Fans parat: Der Sänger gibt ein Silvester-Konzert.

Justin Bieber hält zum Ende des Jahres eine besondere Überraschung für seine Fans parat: Der Sänger gibt ein Silvester-Konzert.

Seit 2017 stand er nicht mehr für ein Live-Konzert auf der Bühne. Jetzt will der kanadische Sänger Justin Bieber (26, ) seine Fans mit einem besonderen Auftritt ins neue Jahr schicken. Zu Silvester 2020 wird er ein Livestream-Konzert geben. Das kündigte er unter anderem an.

Das Special "T-Mobile Presents New Year's Eve Live With Justin Bieber" ist Biebers erstes eigenes Live-Konzert seit der Sänger mit seiner "Purpose World Tour" von 2016 bis 2017 weltweit zu sehen war. Gemeinsam arbeite man an einigen Überraschungen für das geplante virtuelle Silvester-Konzert, sagte Bieber in einem ersten Statement. Er wolle allen "eine sichere Möglichkeit bieten, 2020 gemeinsam zu verabschieden." können die Fans den Livestream dann am Silvesterabend verfolgen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt vom Anbieter "instagram". Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden