Deutschlands Kinder leben auf größerem Fuß als früher

Die Kinder in Deutschland leben heute auf größerem Fuß als noch vor einem Jahrzehnt. Das haben Fußmessungen bei mehr als 4000 Kindern und Jugendlichen ergeben, die für den am Montag in Düsseldorf veröffentlichten „Deutschen Kinderfußreport 2020” durchgeführt wurden.

31. August 2020 - 15:45 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Gummistiefel von Kindern an der Wand einer Kita. © Rolf Vennenbernd/ dpa

Düsseldorf Das Größenwachstum mache ein Drittel bis die Hälfte einer Schuhgröße aus, sagte Annette von Czarnowski vom Deutschen Schuhinstitut (DSI) anlässlich der Messe „Gallery Shoes”. Zuletzt hatte es 2009 eine große Reihenmessung von Kinderfüßen durch das DSI gegeben. Auffällig: Bei Kinderfüßen gibt es bis zum Alter von 14 Jahren zwischen den Geschlechtern keine signifikanten Unterschiede bei der Schuhgröße. Erst danach geht die Entwicklung auseinander. Im Durchschnitt wachsen Kinderfüße im ersten Schuhtragejahr um drei bis vier Größen. Und auch danach werden weiter häufig neue Schuhe nötig. Bei Zweijährigen können die Füße innerhalb eines Jahres immer noch um bis zu zwei Zentimeter in der Länge zulegen - das entspricht drei Schuhgrößen. Mit Schulbeginn tragen Kinder im Durchschnitt die Schuhgröße 32, im Alter von 10 Jahren die Schuhgröße 37 - allerdings mit beträchtlichen Variationen. Hatte der erste „Deutsche Kinderfußreport” im Jahr 2009 noch ergeben, dass die Kinder mehrheitlich zu große Schuhe trugen, so hat sich seitdem viel verändert. Bei den aktuellen Messungen passten mehr als drei Viertel (78 Prozent) aller Kinderschuhe, nur 16 Prozent war zu klein, 6 Prozent deutlich zu groß. Das Bewusstsein für die Bedeutung passender Kinderschuhe und die Bereitschaft, dafür Geld auszugeben, sei spürbar gewachsen, urteilte Czarnowski. Allerdings ist das Ergebnis der Studie nicht wirklich repräsentativ für die Gesamtsituation in Deutschland. Denn die Messungen wurden ganz überwiegend in Schuh-Fachgeschäften durchgeführt. Bei einer Einzelauswertung der Daten von knapp 200 Kindern, die nicht in Schuhfachgeschäften, sondern in einer Kindertagesstätte und einem Museum vorgenommen wurden, ergab sich ein deutlich schlechteres Ergebnis. Hier passten „nur” 56 Prozent der Schuhe, 37 Prozent waren zu klein, 7 Prozent zu groß. © dpa-infocom, dpa:200831-99-376183/2