Frauen-Mangel im Bundestag? Karlsruhe entscheidet

In den deutschen Parlamenten sind die Männer immer noch in der Überzahl. Verfechter einer Geschlechterquote wollen das per Gesetz ändern. Verpflichtet das Grundgesetz womöglich sogar dazu?

02. Februar 2021 - 04:54 Uhr | dpa

Blick in den Plenarsaal des Bundestags im Reichstagsgebäude. Im aktuellen Bundestag sind nicht einmal ein Drittel der Abgeordneten Frauen. © Kay Nietfeld/dpa