EM-Gewinnspiel: 10 x 1 MagentaTV-Stick gewinnen

10 x 1 MagentaTV-Stick zu gewinnen

Die Gewinner werden ausschließlich per Mail benachrichtigt. Bitte prüfen Sie nochmal, ob Sie die korrekte E-Mail-Adresse in Ihrem Konto hinterlegt haben. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung werden die Daten gelöscht. Die Teilnahme ist bis Dienstag, 8. Juni 13 Uhr möglich.