2 x 2 Tickets für das Spiel Frankreich gegen Deutschland gewinnen

Zusammen mit Qatar Airways verlosen wir 2 x 2 Tickets für das Spiel am 15. Juni um 21.00 Uhr in der Allianz Arena.

© UEFA EURO 2020™

Es ist der EM-Knaller gleich zum Auftakt: Das erste Gruppen-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Weltmeister Frankreich (Dienstag, 15. Juni, 21 Uhr) wird für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw und den weiteren Turnierverlauf wegweisenden Charakter haben. Das ist schon vorab klar. Schließlich könnte die erste Hürde für die DFB-Elf größer kaum sein. . .

Das französische Star-Ensemble um Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Karim Benzema (Real Madrid), Antoine Griezman (FC Barcelona) oder die beiden Bayern-Verteidiger Lucas Hernández und Benjamin Pavard gilt als der haushohe Favorit auf den Titel. Sollte der DFB-Elf gegen die Equipe tricolore ein wehrhafter Auftritt, oder gar ein Sieg gelingen – der Traum-Start in die paneuropäische EM wäre perfekt.

Tickets Frankreich gegen Deutschland gewinnen

Das Beste ist aber: Sie können sogar live im Stadion dabei sein. Zusammen mit Qatar Airways verlost die AZ 2 x 2 Tickets für das Spiel in der Münchner Allianz Arena.

Qatar Airways ist stolzer Airline-Partner der UEFA EURO 2020, die vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 in elf Ländern stattfinden wird.

Derzeit bietet Qatar Airways mehr als 1.200 wöchentliche Frequenzen zu über 140 Destinationen in Afrika, Asien, Europa und Amerika an. In Deutschland bietet Qatar Airways zurzeit tägliche Flüge ab München sowie zwei tägliche Flüge ab Frankfurt und fünf wöchentliche Flüge ab Berlin an. In Österreich bietet die Airline pro Woche vier Flüge ab Wien an. Für weitere Informationen besuchen Sie oder die Sites auf , , und .

