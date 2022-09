Werkstudent:in (m/w/d) Community-Management: AZ Digital sucht Verstärkung

Verstärkung gesucht! Die Abendzeitung München sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n Werkstudent:in für die Digitalredaktion.

Die Abendzeitung München ist die etwas andere Zeitung in Münchens Medienlandschaft: charmant-frech, urban, kritisch-liberal.

Wir sind für die Stadt engagiert und besonders verantwortungsvoll, wenn es darum geht, junge ambitionierte Menschen mit Visionen eigenverantwortlich denken und handeln zu lassen.

Die digitale Welt der Medien entdecken, Menschen in Echtzeit informieren und eine große Marke mitgestalten.

Als Werkstudent:in unterstützen Sie die Digitalredaktion beim Community-Management auf allen Kanälen. Sie unterstützen die Redaktion bei der Moderation von Nutzer:innen-Kommentaren auf der Website und den verschiedenen Social-Media-Kanälen

Wir bieten:

Einblick in die Redaktionsarbeit

Mitarbeit in einem jungen Team

Studiengerechte und flexible Arbeitszeiten

Wir erwarten:

Immatrikulation an einer Hochschule

Präzises, zuverlässiges und selbstständiges Arbeiten

Sicheres Formulieren

Kontaktfreudigkeit und Teamfähigkeit

Flexibilität und Bereitschaft zu Arbeit in Randschichten

Sie haben Interesse?

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail an: karriere@az-muenchen.de, Monika Stey. Starttermin ist so früh wie möglich.