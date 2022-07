Social Media Redakteur:in (m/w/d) in München gesucht

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine:n Social Media Redakteur:in für die Abendzeitung Digital.

Die Abendzeitung ist eine kritisch-liberale Boulevardzeitung aus München und mit mehreren gut laufenden Profilen in den sozialen Medien präsent. Wir wollen die Auftritte weiterentwickeln und das, was die AZ seit mehr als 74 Jahren ausmacht, noch besser auf den verschiedenen Plattformen präsentieren – am besten mit Ihnen.

Das erwartet Sie:

Sie betreuen unsere Auftritte bei Facebook, Instagram, Twitter und Messenger-Diensten mit über 250.000 Fans und Followern und entwickeln diese stetig weiter

Sie bereiten Themen plattformgerecht auf und planen und messen den Erfolg anhand relevanter KPI

Sie behalten technische Entwicklungen und inhaltliche Trends der Plattformen im Blick

Sie entwickeln gemeinsam mit dem Team neue Ideen und Formate, um die Marke Abendzeitung digital noch besser zu positionieren

Sie verantworten unsere Ad-Kampagnen bei Facebook und steuern Maßnahmen zur Reichweitensteigerung und Fangewinnung

Sie halten Kontakt zu unseren Nutzer:innen und behalten die Community im Blick

Das wünschen wir uns:

Sie arbeiten gerne in einem Team, können Aufgaben aber auch selbstständig umsetzen

Sie begeistern sich für soziale Medien und haben technisches und fachliches Verständnis der relevanten Plattformen

Sie bringen gerne eigene Ideen ein und haben Spaß daran, die Marke Abendzeitung auf Plattformen zu präsentieren

Sie beherrschen das journalistische Handwerkszeug, haben eine journalistische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation

Sie sind kreativ, engagiert und zuverlässig und können Kolleg:innen für Ihre Ideen begeistern

Das bieten wir:

Spannende Aufgaben und die Möglichkeit, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln

Junges Team mit flachen Hierarchien

Die Freiheit, mit Rückendeckung Neues auszuprobieren

Flexible Arbeitszeiten

Spannendes Aufgabenfeld

Weiterbildungsmöglichkeiten

Festanstellung in München

Sie haben noch Fragen? Dann melden Sie sich gerne bei Jeanne Jacobs (jacobs.j@az-muenchen.de)

Sie wollen?

Wir freuen uns über Bewerbungen inklusive einer Gehaltsvorstellung und einem frühestmöglichen Eintrittstermin per E-Mail als PDF an: karriere@az-muenchen.de, Monika Stey.