Nachrichtenredakteur:in (w/m/d)

Die Abendzeitung ist eine liberal-kritische Boulevardzeitung. Der Anspruch unserer Nachrichtenredaktion ist es, die Geschehnisse in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft kritisch, aber auch unterhaltsam zu begleiten.

19. Juli 2021 - 15:05 Uhr

Unser Team ist jung, unsere Hierarchien sind flach. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir

eine/n Nachrichtenredakteur:in mit Wirtschaftskenntnissen

zur Verstärkung unseres Ressorts.

Wir suchen:

Sie sind interessiert an Wirtschaft und kennen die großen Player am Standort Munchen. Sie haben Spaß daran, Themen aus den Kategorien Finanzen, Rente und Versicherungen service-orientiert aufzubereiten - oder Sie haben große Lust, sich in diese Bereiche einzuarbeiten. Dabei können Sie mit der vollen Unterstutzung der Ressortleitung sowie der Kolleginnen und Kollegen rechnen.

Sie gehen gerne auf Menschen zu und können sich gut vorstellen, selbstständig den Kontakt zu Unternehmen und Experten aufzubauen und Ihr eigenes Netzwerk zu pflegen. Thesen auch einmal boulevardesk zuzuspitzen, schreckt Sie nicht ab.

Sie arbeiten gerne selbstständig, sehen sich aber als Teil eines Teams. Als Redakteur:in wissen Sie, dass wir regelmäßig auch am Sonntag und von Zeit zu Zeit auch an Abenden arbeiten.

Sie haben eine Redakteursausbildung und/oder mehrjährige journalistische Erfahrung.

Wir bieten:

eine unbefristete Redakteursstelle am Standort Munchen

eine Versicherung uber das Presseversorgungswerk

einen spannenden, eigenen Themenbereich

viel Abwechslung im Joballtag, da Sie sowohl im Buro recherchieren als auch in der Stadt unterwegs sind

die Möglichkeit, neben nachrichtlichen Texten auch Porträts, Interviews, Reportagen und Kommentare fur die AZ zu verfassen

Bei uns erwarten Sie hilfsbereite, sympathische Kolleg:innen, ein junges Team mit flacher Hierarchie – und das hier auch noch:

Sie wollen?

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit möglichem Beginn und Gehaltsvorstellung an:

kettinger.n@az-muenchen.de, Natalie Kettinger / Ressortleiterin