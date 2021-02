Freie Mitarbeiter:innen Digitalredaktion (w/m/d)

Die ABENDZEITUNG ist eine große Boulevardzeitung mit Sitz in München. Für unsere Digitalredaktion suchen wir laufend Freie Mitarbeiter:innen.

Die Abendzeitung München ist seit 72 Jahren die etwas andere Zeitung in Münchens Medienlandschaft: charmant-frech, urban, kritisch-liberal.

Für unser digitales Newsportal suchen wir laufend Freie Mitarbeiter:innen. Als freie Mitarbeiter:in unterstützen Sie die Digital-Redaktion bei der tagesaktuellen Produktion unserer digitalen Auftritte. Sie arbeiten in Schichten und setzen Themen vor allem in den Ressorts München, Promis und Sport selbstständig um.

Aufgaben:

Das beinhaltet im Einzelnen:

das Erstellen von eigenen Beiträgen für die Digitalredaktion

die onlinegerechte Aufbereitung von Print-Artikeln

das Erstellen von Fotostrecken

die Bild- und Textrecherche

die Themenselektion

Unterstützung des Community-Managements

die Betreuung der AZ-Auftritte in sozialen Netzwerken

die Unterstützung der Redaktion auch in Randzeiten und am Wochenende

Profil:

Sie haben bereits journalistische Erfahrung

Sie haben bereits in Redaktionen gearbeitet

Sie besitzen eine ausgeprägte Boulevard-Affinität

Sie haben ein Gespür für die spezifischen Anforderungen der Online-Berichterstattung

Sie sind kontaktfreudig und arbeiten gerne in einem Team

Sie arbeiten auch selbstständig

Sie können zeitnah beginnen

Sie können auf Tagesbasis arbeiten

Angesichts der aktuellen Situation ist die Tätigkeit selbstverständlich auch mobil möglich.

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung ausschließlich per E-Mail an: karriere@az-muenchen.de