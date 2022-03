Zwölfjährige stirbt bei Sturz von Balkon in Nürnberg

Ein zwölfjähriges Mädchen ist in Nürnberg von einem Balkon in den Tod gestürzt. Der Balkon der elterlichen Wohnung befand sich im fünften Stock, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zum Zeitpunkt des Sturzes sei das Kind alleine in der Wohnung gewesen.

29. März 2022 - 16:35 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Nürnberg Zeugen hätten am Montagnachmittag den Sturz im Stadtteil Schoppershof gemeldet. Rettungskräfte versuchten erfolglos, die Zwölfjährige zu reanimieren. Ein Notfallseelsorger betreute anschließend die Angehörigen des Mädchens. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus. Warum das Mädchen vom Balkon stürzte, war noch unklar.