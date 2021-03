Zweite WM-Woche beginnt mit Langlauf-Rennen der Frauen

Mit einem Langlauf-Rennen der Frauen beginnt heute die zweite Woche der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf. Über die zehn Kilometer in der freien Technik (13.15 Uhr/"sportschau.de" und Eurosport 2) gilt die Norwegerin Therese Johaug als klare Favoritin. Die 32 Jahre alte Titelverteidigerin strebt nach ihrer zwölften Goldmedaille bei Weltmeisterschaften. Deutschlands Langlauf-Team, das in der ersten WM-Woche hinter den Erwartungen zurückblieb, tritt ohne Hoffnungsträgerin Katharina Hennig an. Am Abend (18.00 Uhr) ist auf dem Schattenberg die Qualifikation der Skisprung-Frauen auf der Großschanze geplant.

02. März 2021 - 02:01 Uhr | dpa

Die Siegerin Therese Johaug aus Norwegen feiert mit Medaille auf dem Podium. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

