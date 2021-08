Zweimal Feuer im Pfarrhaus: Polizei sucht Brandstifter

Während einer Veranstaltung hat es in einem katholischen Pfarrhaus in Hollfeld (Landkreis Bayreuth) gleich zweimal gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Zunächst sei am Sonntag ein Abfalleimer auf einer Toilette in Flammen aufgegangen, berichtete ein Polizeisprecher am Montag. Kurz danach sei in einem daneben befindlichen Abstellraum ebenfalls ein Feuer entdeckt worden. Die Feuerwehr löschte beide Brände den Angaben zufolge schnell. Verletzt wurde demnach niemand. Den Schaden bezifferte die Polizei auf rund 10 000 Euro.

16. August 2021 - 13:11 Uhr | dpa

Ein Absperrband der Polizei. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hollfeld © dpa-infocom, dpa:210816-99-859117/2