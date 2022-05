Zweijährige von Auto erfasst

Bregenz

Ein Kleinkind ist im österreichischen Bregenz am Bodensee von einem Auto erfasst worden. Die Zweijährige war am Freitag unvermittelt auf die Straße und seitlich in das Auto gelaufen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die 44-jährige Fahrerin versuchte noch, nach links auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern, wie es hieß. Das Kind stieß gegen den Wagen und stürzte auf den Asphalt, wobei es sich eine blutende Kopfverletzung zuzog. Die Schwere der Verletzung war nicht bekannt, das Kind musste jedoch ins Krankenhaus eingeliefert werden.