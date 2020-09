Zweieinhalb Tonnen Türgriffe: A3 bis in die Nacht gesperrt

Zweieinhalb Tonnen Türgriffe haben nach einem Unfall mit drei Lkws bis in die Nacht hinein den Verkehr auf der Autobahn 3 in Unterfranken lahmgelegt. Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer übersah am Montagabend das Stauende, rammte den Lkw vor sich und riss ihn an der Seite auf, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte. Durch den Aufprall stieß dieser wiederum gegen seinen Vordermann und die Türgriffe verteilten sich bei Rüdenhausen (Landkreis Kitzingen) über die gesamte Fahrbahn. Der Lkw des 57-Jährigen stellte sich quer und blieb völlig zerstört liegen. Verletzt wurde niemand.

01. September 2020 - 13:30 Uhr | dpa

Rüdenhausen Für fünf Stunden blieb die A3 nach dem Unfall am Montagabend bis etwa ein Uhr nachts komplett gesperrt. Es entstand ein Schaden von insgesamt fast 130 000 Euro.