Zwei Wochen alter Fuchs von Polizei gerettet

Die Polizei hat einen mutterlosen jungen Fuchs im schwäbischen Landkreis Oberallgäu gerettet. Ein Anwohner hatte das Tier am Mittwoch in Immenstadt an einer Straße entlanglaufen sehen und die Beamten verständigt. Die Streife habe einen Wildbiologen zurate gezogen, berichtete ein Polizeisprecher am Donnerstag. Dabei habe sich herausgestellt, dass der Fuchs erst zwei Wochen alt sei. Da Lebensgefahr für den Welpen ohne Muttertier bestanden habe, sei der Fuchs dem Wildbiologen übergeben worden. Das Jungtier werde nun aufgepäppelt und später ausgewildert.

06. Mai 2021 - 13:41 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Fuchs-Baby sitzt auf einer Decke. © Benjamin Liss/dpa/Symbolbild

Immenstadt © dpa-infocom, dpa:210506-99-492300/2