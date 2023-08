Zwei Verletzte und 275.000 Euro Schaden bei Unfällen auf A6

Bei zwei Unfällen auf der Autobahn 6 in der Oberpfalz sind zwei Menschen leicht verletzt worden, es entstand ein Schaden von rund 275.000 Euro. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde am Donnerstag bei Illschwang (Landkreis Amberg-Sulzbach) zunächst ein 64-Jähriger mit seinem Wagen nach einem Zusammenstoß mit einem weiteren Auto gegen einen Lastwagen geschleudert. Seine Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zudem liefen demnach rund 500 Liter Diesel aus dem Tank des Lastwagens aus. Um eine Verschmutzung des Grundwassers zu verhindern, wurde das Erdreich an der Autobahn ausgebaggert.

04. August 2023 - 13:19 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Illschwang Wenige Stunden später übersah demnach der Fahrer eines anderen, neu zugelassenen Lastwagens die Sperrung der rechten Fahrspur nach dem Unfall. Der 40-Jährige sei mit seinem Sattelzug gegen einen Sicherungsanhänger und das zugehörige Fahrzeug gefahren. Der Lastwagen kippte auf die Seite. Die A6 sei in der Folge für mehrere Stunden in Richtung Tschechien gesperrt worden. Der Lastwagen-Fahrer wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht.