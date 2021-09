Zwei Verletzte bei Wohnhausbrand in Oberfranken

Bei einem Wohnhausbrand im oberfränkischen Landkreis Lichtenfels sind zwei Menschen verletzt worden. Ein Mann erlitt mittelschwere Brandverletzungen und kam in eine Klinik, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein weiterer Bewohner des Hauses in Ebensfeld sei leicht verletzt worden. Das Feuer brach den Angaben zufolge in der Nacht zum Mittwoch aus. Feuerwehrleute löschten die Flammen. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Ermittler schätzen den Sachschaden auf ungefähr 100.000 Euro.

08. September 2021 - 06:11 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ebensfeld © dpa-infocom, dpa:210908-99-133705/2