Zwei Verletzte bei Brand auf Campingplatz in Niederbayern

Bei einem Brand auf einem Campingplatz in Niederbayern sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 66-jähriger Mann habe am Freitagmorgen eine Gasflasche in seinem Wohnwagen in Drachselsried (Landkreis Regen) wechseln wollen, teilte die Polizei mit. Dabei sei aus bisher ungeklärter Ursache eine Stichflamme entstanden. Sie setzte den Wohnwagen inklusive Vordach in Brand. Das Feuer sprang auch auf einen Campingwagen und Bäume in der Nähe über.

02. Juni 2023 - 12:25 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Drachselsried Der Mann und eine 81-Jährige erlitten leichte Brandverletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen fahrlässiger Brandstiftung und Körperverletzung.