Nürnberg

Bei einer Verpuffung auf einer Baustelle in Nürnberg sind am Donnerstagnachmittag zwei Arbeiter schwer verletzt worden. Das teilte die Berufsfeuerwehr der Stadt mit. Die Ursache für die Verpuffung im Keller eines geplanten Einfamilienhauses war demnach zunächst unklar. Die Polizei übernahm die Ermittlungen. Die verletzten Arbeiter kamen in ein Krankenhaus.