Zwei Unfälle mit zwei schwer verletzten Motorradfahrern

Im schwäbischen Kammeltal sind bei zwei Unfällen am Freitag zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Kammeltal

Ein 69-Jähriger kam mit seinem Motorroller in einer Kurve von der Straße ab, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Passanten fanden den gestürzten Motorrollerfahrer auf einem Feld neben der Straße. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Mann in eine Klinik.

Nur zwei Kilometer entfernt kollidierten am Freitagnachmittag eine Motocross-Maschine und ein Auto. Der 17 Jahre alte Motocross-Fahrer habe auf einen Feldweg abbiegen wollen.

Ein dahinter fahrendes Auto habe das Abbremsen des Kradfahrers zu spät bemerkt. Der 53 Jahre alte Fahrer habe versucht auszuweichen, doch das Auto habe die Maschine gestreift. Der 17-Jährige stürzte und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei stellte fest, dass die hintere Beleuchtung des Krads abmontiert war.