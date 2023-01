Zwei Tote bei Zusammenstoß von Transporter und Lkw auf B31

Zwei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß auf der B31 bei Weißensberg im Landkreis Lindau (Bodensee) ums Leben gekommen.

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Weißensberg

Ein 40-Jähriger war am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Kleintransporter in den Gegenverkehr geraten und frontal in einen entgegenkommenden Sattelzug gekracht, wie die Polizei mitteilte. Er und sein 38-jähriger Beifahrer wurden dabei tödlich verletzt. Der 36-jährige Lkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Die Bundesstraße blieb zur Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt. Zuerst hatte der "Südkurier" über den Unfall berichtet.