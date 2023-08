Zwei Tote bei Frontalzusammenstoß bei Dinkelsbühl

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Staatsstraße 2220 bei Dinkelsbühl sind am Samstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Autofahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Dinkelsbühl

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 44-Jähriger ein Auto überholt. Dabei stieß er mit einem Auto frontal zusammen. Ein 63-jähriger Mann und seine 60-jährige Ehefrau seien in diesem Auto eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Einen weiteren Wagen touchierte der 44-Jährige, die drei Insassen im Alter von 20, 23 und 26 Jahren wurden leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den lebensgefährlich verletzten 44-Jährigen ins Krankenhaus. Ein Sprecher konnte am Sonntagmorgen keine näheren Angaben zum Zustand des Mannes machen.

Ein Sachverständiger soll nun den genauen Unfallhergang rekonstruieren. Bei dem 44-jährigen Fahrer wurde außerdem eine Blutentnahme angeordnet. Die Staatsstraße 2220 war nach dem Unfall für mehrere Stunden gesperrt.