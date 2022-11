Zwei Tote bei Brand in Mehrfamilienhaus

Peißenberg

Zwei Menschen sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienwohnhaus in Peißenberg (Landkreis Weilheim-Schongau) ums Leben gekommen. Vermutlich durch die Brandgase entwickelten sich dabei auch Explosionsgeräusche, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd am Sonntag. Er betonte jedoch mit Blick auf entsprechende Medienberichte: "Es war definitiv ein Brand, Explosion ist etwas hochgegriffen." Was genau am Samstagabend das Feuer in der Wohnung im zweiten Obergeschoss ausgelöst hatte und wer die beiden Toten sind, war zunächst unklar. "Die Ermittlungen laufen." Im Laufe des Tages sollte es weitere Informationen geben.