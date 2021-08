Zwei tödlich verunglückte Fahrradfahrer in Bayern

Bei einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter ist ein Fahrradfahrer in Nürnberg ums Leben gekommen.

Nürnberg/Geretsried

Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag kurz nach Abpfiff des Fußballspiels des 1. FC Nürnberg, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 55-jährige Radfahrer den Angaben zufolge zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Mehrere Fußball-Fans hätten sofort Erste Hilfe geleistet und einen Sichtschutz organisiert. Der Mann erlitt jedoch so schwere Verletzungen, dass er später in einem Krankenhaus starb. Die Nürnberger Verkehrspolizei sucht nach Unfallzeugen.

In Geretsried (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) ereignete sich ebenfalls ein tödlicher Fahrradunfall. Eine 76-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad auf einem Radweg an der B11, als sie aus zunächst ungeklärter Ursache stürzte. Dabei zog sie sich schwere Kopfverletzungen zu. Ihr vorausfahrender Ehemann sowie Jugendliche, die sich in der Nähe der Unfallstelle befanden, leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wo sie an ihren Verletzungen starb.

© dpa-infocom, dpa:210815-99-848104/2