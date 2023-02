Zwei Tatverdächtige nach Messerangriff ermittelt

Nach einem Messerangriff auf einen Mann im oberbayerischen Landkreis Altötting hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Ein 21-Jähriger kam in Untersuchungshaft und gegen einen 16-Jährigen laufen Ermittlungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der dritte mutmaßliche Tatbeteiligte konnte bislang nicht ermittelt werden.

Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium.

Töging am Inn

Ende November vergangenen Jahres wurde ein 30-Jähriger mit Stichverletzungen im Rumpfbereich in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem es zuvor auf offener Straße in Töging am Inn zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Mann und einer Gruppe gekommen war. Ein Zeugenhinweis aus einem sozialen Netzwerk führte den Angaben zufolge nun zu zwei der drei Tatverdächtigen. Bei dem 21-Jährigen soll es sich um den mutmaßlichen Messerstecher handeln. Es werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, hieß es.