Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Roßtal

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind am Dienstagnachmittag in Mittelfranken beide Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, war ein 56-Jähriger auf der Bundesstraße 14 in Roßtal (Landkreis Fürth) aus zunächst ungeklärtem Grund auf die Gegenfahrbahn gekommen. Der Mann stieß mit seinem Wagen mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammen. Der Unfallverursacher und der 36-Jährige aus dem Transporter wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Bundesstraße musste mehrere Stunden gesperrt werden.