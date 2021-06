Zwei Radler nachts in den Bergen schwer gestürzt

Bei einer nächtlichen Abfahrt von der Rachlalm in Oberbayern sind zwei Fahrradfahrer - unabhängig voneinander - schwer gestürzt und mussten von der Bergwacht versorgt werden. Zuerst wurde die Bergwacht nach eigenen Angaben in der Nacht auf Sonntag zu einem 29-Jährigen gerufen, der bei seinem Sturz in der Nähe von Grassau (Landkreis Traunstein) schwere Gesichtsverletzungen erlitten hatte.

27. Juni 2021 - 14:41 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Blaulicht auf einem Feuerwehrwagen. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Grassau Wenig später sei zufällig ein 26-jähriger Radler zu Fuß hinzugekommen, der zuvor ebenfalls bei der Talabfahrt gestürzt war, teilte die Bergwacht mit. Während der Wundversorgung habe sich dessen Zustand zusehends verschlechtert, weshalb die Bergwacht einen weiteren Rettungswagen und Notarzt gerufen habe. Beide Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht. © dpa-infocom, dpa:210627-99-162208/2