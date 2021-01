Zwei neue Lotto-Millionäre in Franken

München

Für zwei Franken sind die Wünsche für ein gutes neues Jahr schon in der ersten Woche in Erfüllung gegangen - zumindest was das Geld angeht: Wie Lotto Bayern mitteilte, gewannen sie am Donnerstag bei der Lotterie Bayern-Millionen jeweils eine Million Euro. Die 40 und 32 Jahre alten Glückspilze seien in Mittelfranken und Oberfranken zuhause. Die Lotterie Bayern-Millionen gab es seit Oktober 2020 und war bis Dreikönig spielbar.