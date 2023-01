Zwei Mal binnen halber Stunde ohne Führerschein erwischt

Zwei Mal binnen einer halben Stunde ist eine Münchnerin von der Polizei ohne Führerschein am Steuer erwischt worden. Eine Zivilstreife der Polizei kontrollierte die 41-Jährige an der Autobahn A8 Richtung Salzburg am Parkplatz Seehamer See. Dabei stelle sich nach Angaben der Polizei vom Dienstag heraus, dass sie eigentlich nicht am Steuer ihres Pkw sitzen durfte: Ihr war wegen einer Alkohol-Fahrt der Führerschein entzogen worden.

24. Januar 2023 - 17:28 Uhr | AZ/dpa

Ein Fahrzeug der bayerischen Polizei fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild