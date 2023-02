Zwei Männer stehlen durch Zeitungstrick Geldbeutel

Füssen

Mithilfe eines Tricks haben zwei Männer einen Geldbeutel aus einer Pizzeria im Allgäu gestohlen. Die Diebe waren in das Restaurant in Füssen (Landkreis Ostallgäu) gekommen und verwickelten eine 23-jährige Angestellte in ein Gespräch, wie die Polizei mitteilte. Einer der Männer legte dann am Samstagabend eine Zeitung auf den Tresen und verdeckte so den Geldbeutel der Frau. Sie nahmen ihn beim Verlassen der Pizzeria ungesehen mit und liefen in Richtung Bahnhof. Die Angestellte bemerkte erst später das Fehlen des Portemonnaies und des Geldes.