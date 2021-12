Zwei Männer bei Lastwagenbrand leicht verletzt

Bischberg

Zwei Männer haben in Oberfranken versucht, einen Lastwagenbrand zu löschen und sind dabei leicht verletzt worden. Der 55 Jahre alte Fahrer ging am Mittwochabend zu seinem Lastwagen in Bischberg (Landkreis Bamberg) und sah Rauch aus der Fahrerkabine aufsteigen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er und ein Zeuge hätten versucht, die Flammen mit einem Feuerlöscher einzudämmen und seien dabei verletzt worden. In dem Erdgastank des Lastwagens war den Angaben zufolge noch eine kleinere Menge enthalten. Der 55-Jährige habe den Tank gesichert. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und löschte den Brand. Die Beamten schätzen den Schaden auf etwa 100.000 Euro. Warum das Feuer ausbrach, war noch unklar.