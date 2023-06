Zwei Leichtverletzte bei Hausbrand in Fürth

Bei einem Hausbrand in Fürth sind zwei Personen leicht verletzt worden. Das Feuer sei am Mittwochnachmittag auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Es habe dann auf insgesamt vier Wohnungen im ersten und zweiten Stockwerk übergegriffen, auch in einem angrenzenden Haus.

14. Juni 2023 - 20:38 Uhr | dpa

Feuerwehrleute bereiten einen Löschangriff vor. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Fürth Die Feuerwehr brachte demnach zwei Personen aus dem Gebäude, die anderen Bewohner gelangten selbstständig ins Freie. Angrenzende Wohneinheiten wurden von der Polizei geräumt. Zwei Menschen erlitten den Angaben zufolge eine leichte Rauchgasvergiftung. An den beiden Mehrfamilienhäusern entstand laut Polizei ein Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich. Die betroffenen vier Wohnungen sind bis auf Weiteres nicht bewohnbar.