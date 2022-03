Zwei Kuhställe brennen in der Oberpfalz nieder

Ein Feuer in zwei Kuhställen in der Oberpfalz hat einen Schaden von rund 200.000 Euro verursacht.

Vilseck

Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte, ist noch nicht bekannt, wie viele der bis zu 100 Tiere den Flammen entkommen konnten. Das Feuer war am Freitag in einem Stall auf einem Hof in Vilseck (Landkreis Amberg-Sulzbach) ausgebrochen und hatte sich laut Polizei schnell auf einen angrenzenden Stall ausgeweitet.

160 Feuerwehrkräfte seien an den Löscharbeiten beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Sie verhinderten das Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus. Die Rettungskräfte brachten einen Mensch mit einem Schock ins Krankenhaus und behandelten vor Ort einen Anwohner mit einer Panikattacke. Die Brandursache war zunächst unbekannt.