Regen

Ein Unbekannter hat in Niederbayern zwei Kaugummiautomaten mit Böllern gesprengt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der Unbekannte in der Silvesternacht vermutlich mit illegalen Böllern die Kaugummiautomaten in Regen zerstört. Die Kaugummis und das Geld aus dem Automaten ließ der Unbekannte jedoch zurück. Es entstand ein Schaden von rund 400 Euro. Die Polizei sucht nun nach dem Täter.