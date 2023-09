Zwei Kater bei Schüssen verletzt: Polizei sucht Zeugen

Zwei Kater in Unterfranken sind bei Schüssen verletzt worden. Eines der Tiere sei bei den Vorfällen in Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) innerhalb einer Woche zweimal angegriffen worden - mutmaßlich mit einem Luftgewehr. Nachdem eine 31 Jahre alte Besitzerin am vergangenen Dienstag eine Schussverletzung an der Schulter ihres Katers entdeckt hatte, wurde das Tier genau eine Woche später offenbar erneut am Ohr verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

05. September 2023 - 17:37 Uhr | dpa

Karlstadt Erst nachdem die Besitzerin in einen Facebook-Post ihres Nachbarn sah, dass dessen Kater am Donnerstag am linken Bein beschossen wurde, erstatteten beide am Samstag Anzeige bei den Beamten. Laut den Angaben hatte der Mann ein Geschoss, vermutlich von einem Luftgewehr, in der Wunde seines Katers gefunden. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise zum bislang unbekannten Täter oder einer unbekannten Täterin.