Zwei Jugendliche nach Tatserie in Schwaben unter Verdacht

Zwei Jugendliche sollen im schwäbischen Landkreis Oberallgäu eine Serie von rund 30 Straftaten begangen haben. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch stehen die zwei 15- und 16-Jährigen im Verdacht, zwischen März und August mehrere Einbrüche und Sachbeschädigungen in Immenstadt begangen zu haben. Im Mai sollen sie versucht haben, ein älteres Ehepaar auszurauben.

Immenstadt

Die Jugendlichen sollen laut Polizei unter anderem am Klinikum Immenstadt die Scheiben geparkter Autos mit Steinen eingeworfen und in einem Fall einen Geldbeutel gestohlen haben. Auch drei Einbrüche in nicht bewohnte Objekte und mehrere Sachbeschädigungen an einer Mittelschule und am Auwaldzentrum werden den Jugendlichen angelastet. Als mögliche Motive nennt die Polizei Zerstörungswut und Wetteifer über die Zahl an begangenen Delikten. Die Jugendlichen sollen bereits im vergangenen Jahr mit ähnlichen Taten in Erscheinung getreten sein.

Im Mai sollen die Jugendlichen am Rauhenzeller See laut Polizei mit einer Pistole die Habseligkeiten eines Ehepaars gefordert haben. Weil das Paar nichts bei sich hatte, sei der Raub gescheitert und die mutmaßlichen Täter seien weggelaufen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei der Waffe um eine Spielzeugpistole handelt. Die Ermittler haben demnach wegen der Delikte Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet.