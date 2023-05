Zwei Frauen verletzen Polizistin und drei Polizisten

Zwei Frauen haben nach einem Clubbesuch in Nürnberg eine Polizistin und drei Polizisten verletzt. Sie waren zuvor in der Nacht auf Samstag aus einem Club geworfen worden, weil sie sich mit dem Türsteher gestritten hatten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Draußen sollen die Frauen im Alter von 20 und 22 Jahren Passanten angepöbelt und später die Polizei beleidigt haben.

01. Mai 2023 - 12:48 Uhr | dpa

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Nürnberg Beide seien dann mit den Händen auf eine 33 Jahre alte Beamtin losgegangen. Bei der Festnahme und während des Transports schlugen und traten sie nach Polizeiangaben um sich. Dabei wurden eine Polizistin und drei Polizisten leicht verletzt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Bei der 22-Jährigen wurde zudem ein angerauchter Joint gefunden. Beide Frauen müssen sich nun wegen mehrerer Vergehen verantworten.