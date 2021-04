Zwei Frauen streiten sich um eine Katze: Körperverletzung

Wegen einer Katze sind zwei Frauen in Oberfranken aneinander geraten. Zum Streit sei es am Freitagabend in Issigau (Landkreis Hof) gekommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

10. April 2021 - 11:01 Uhr | dpa

Ein Fahrzeug der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. © Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Issigau Nach einer verbalen Auseinandersetzung gab die eine Dame den Angaben zufolge der anderen eine Ohrfeige und schubste sie zu Boden. Das Opfer sei erheblich alkoholisiert gewesen, sagte ein Sprecher. Die Angreiferin erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung. © dpa-infocom, dpa:210410-99-149713/2