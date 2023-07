Zwei Fahrer ohne Führerschein flüchten vor der Polizei

Ein Autofahrer ist vor der Polizei in der Oberpfalz bis nach Nürnberg geflüchtet. Ein Jugendlicher ist auf einem getunten Mofa vor einer Streife geflüchtet. Die Fahrer hatten eine Gemeinsamkeit.

Neumarkt in der Oberpfalz/Nürnberg/Hutthurm

Zwei Fahrer ohne Führerschein haben sich jeweils eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch mehrere Bezirke geliefert. Zunächst war ein Autofahrer am Freitagabend vor einer Polizeikontrolle nahe Neumarkt in der Oberpfalz geflüchtet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Mehrere Streifen versuchten daraufhin, ihn zu verfolgen. Aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit sei er jedoch über mehrere Autobahnen und die B4 entkommen. Dabei habe er wenig Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer genommen, hieß es.

Ein Polizeihubschrauber folgte ihm den Angaben nach aus sicherer Entfernung. In Nürnberg sei er dann schließlich von der Polizei angehalten und vorläufig festgenommen worden. Der Mann besaß laut Polizei keinen Führerschein und stand mutmaßlich unter Drogeneinfluss. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter einen Haftbefehl gegen den Mann, der sich nun wegen mehrerer Vergehen verantworten muss.

Am Samstagabend flüchtete zudem ein 15-Jähriger vor der Polizei in Niederbayern - er war auf einem getunten Mofa mit bis zu 100 Stundenkilometern unterwegs. Auch er sei vor einer Polizeikontrolle in Hutthurm (Landkreis Passau) geflohen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Mit teilweise sehr hoher Geschwindigkeit sei er über Straßen, Schotterwege und Wiesen gefahren. Dabei habe er mehrere Überholversuche der Streife verhindert, indem er jeweils vor den Wagen gefahren sei.

Seine Verfolgsungsjagd endete etwa 15 Minuten später noch im selben Ort. Auch der Jugendliche besaß den Angaben zufolge keinen Führerschein und auch keine gültigen Fahrzeugkennzeichen. Ein Strafverfahren wegen mehrerer Vergehen sei gegen ihn eingeleitet worden. Die tatsächliche Geschwindigkeit des Mofas werde noch auf einem Prüfstand ermittelt.