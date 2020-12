Zusammenstoß mit Laster: Autofahrerin verletzt

Steinach

Eine Autofahrerin ist auf der Bundesstraße 20 in Niederbayern mit einem Laster kollidiert und hat sich schwer verletzt. Der Fahrer des Lkw habe am Montagvormittag in der Gemeinde Steinach (Landkreis Straubing-Bogen) auf Höhe einer Baustelle eine grüne Ampel passiert, sagte ein Polizeisprecher. Dann sei von rechts ein Auto gekommen und in den Laster hineingefahren. Die verletzte Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Die Bundesstraße 20 musste zeitweise gesperrt werden. Zunächst hatte die "Passauer Neue Presse" über den Unfall berichtet.