Zusammenstoß mit Auto: Motorradfahrer stirbt im Krankenhaus

Tyrlaching

Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall in Tyrlaching (Landkreis Altötting) im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Eine 39-jährige Autofahrerin hatte den 59 Jahre alten Mann am Freitagmittag beim Abbiegen übersehen, wie die Polizei mitteilte. Demnach wollte sie mit ihrem Wagen kurz vor dem Ortsteil Unterschnitzing nach links abbiegen und es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorrad und der rechten Seite des Autos. Der Biker wurde per Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht. Die Frau und ihre beiden acht und zehn Jahre alten Kinder auf der Rückbank wurden bei dem Unfall leicht verletzt.